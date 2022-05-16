İsveç'ten Türkiye'ye diplomatik adım: Heyet gönderiyorlar
İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek.
İsveç ile Türkiye arasında NATO üyeliği gerilimi devam ederken, İsveç'ten süpriz bir diplomatik adım geldi.
İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, heyetin Türkiye'ye gideceğini doğrularken, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'sinin, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet göndereceğini belirtti.
Ann Linde, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın tepkisini de değerlendirerek, ''Rusya, hava sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır'' ifadelerini kullandı.
HÜKÜMET NATO'YA KATILMA KARARI ALMIŞTI
Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.
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