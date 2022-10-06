İsveç'ten Türkiye'ye mesaj: Taahhütleri yerine getiriyoruz

06 Ekim 2022 Perşembe, 16:50

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı girişinde Türkiye'ye mesajlar gönderdi.

Magdalena Andersson, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı üçlü mutabakat muhtırasına uygun hareket ettiğini söyledi.

Andersson, Prag'daki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme olasılığına ilişkin, "Bir görüşme planlanırsa, elbette imzaladığımız mutabakata uyacağımız konusunda ona (Erdoğan) karşı net olacağım" dedi.

Andersson, "Her şeyden önce, verdiğimiz taahhütleri yerine getirdiğimizi ve ayrıca teknik düzeyde birkaç toplantı yaptığımızı anlatabilmek benim için önemli" diye konuştu.