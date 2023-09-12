İsviçre'de kiliseler için korkunç iddia: 1950'lerden bu yana 1002 cinsel istismar vakası yaşandı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 18:38

Güncelleme: 12.09.2023 - 19:45

Katolik Kilisesine bağlı İsviçre Piskoposlar Konferansı tarafından görevlendirilen Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, kilise tarafından toplanan, 1950'lerden bu yana yayımlanmış gizli dokümanları inceledi.

Araştırmacılar, yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarının ardından İsviçre Katolik Kilisesi'nde 20. yüzyılın ortasından günümüze kadar 1002 cinsel istismar vakasının yaşandığını tespit etti.

Araştırmada, cinsel istismarların neredeyse hepsinin yetişkin erkekler tarafından yapıldığı belirtilirken bu vakaların dörtte üçünün reşit olmayan kişileri içerdiği kaydedildi.

Cinsel istismara uğrayan kişilerin yüzde 56'sının yetişkin erkek ve erkek çocuklar olduğu aktarılan araştırmada, vakaların yüzde 39'unun ise kadın ve kız çocuklardan oluştuğu ifade edilirken, kalan yüzde 5'in cinsiyetinin belirlenemediği bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada, cinsel istismar vakalarının yüzde 30'unun okullar ve evlerde meydana geldiği saptandı.

Araştırmacılar, konuyla ilgili bilgi ve belge toplamaya devam ettiklerini ancak birçok belgenin kanıtları silmek için yok edildiğini belirtti.

Çalışmayı yürüten Prof. Monika Dommann ve Prof. Marietta Meier yaptıkları açıklamada, "saptanan vakaların buzdağının görünen yüzü olduğunu" vurguladı.