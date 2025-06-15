İşyeri hekimleri özlük haklarından mahrum, muayene için masaları bile yokÇ-: Sağlıksız ve kötü ortam

İşyerinde çalışanların iş kazalarından korunması için emek veren işyeri hekimleri, sektörde pek çok olumsuzlukla karşı karşıya kalıyor. İşyeri hekimlerinin görev tanımını yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Dr. Figen Şahpaz, “İşyeri hekimleri öncelikle işin tehlike ve risklerini bilir ve bütün muayenelerini ona göre yapar. Çalışan henüz işe alınırken yaptığı işe giriş muayenesinde kişinin sağlığının yapacağı işe uygun olup olmadığını değerlendirir, gerekiyorsa sağlığına uygun başka bir işte çalışmasını işverene teklif eder. Çalışanların yaptıkları iş nedeniyle sağlığının bozulup bozulmadığını kontrol eder” dedi.

Yıllardır işçi sağlığı ve güvenli çalışma ortamlarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken Şahpaz, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 13’üncü yılını doldurmak üzere. Özünde, özel sektörün piyasaya egemen olmasını hedefleyen ve önceleyen bir yasa bu. Yasa yayınlandığından bu yana İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin kayıtlarına göre 22 bin üzerinde işçi iş cinayetlerinde hayatlarını yitirdiler. 2012’de 878 işçimiz ölürken 2020’de 2 bin 427 işçimizi iş cinayetlerinde kaybetmişiz. Ülkemizde her iki ayda bir, Soma katliamından fazla işçi ölüyor” diye konuştu.

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Türkiye’de çocuk işçi oranının da gittikçe arttığını belirten Şahpaz, “Yaklaşık 1 buçuk milyon çocuk okul forması yerine işçi kıyafeti giymek, çalışmak zorunda. Çalışma yaşı dörde inmiş durumda. Her gün 1-2 çocuğumuz çalışırken ölüyor. Bu da yetmezmiş gibi 2016’da zorunlu eğitim kapsamına alınan meslek edindirme merkezleri yani MESEM’ler, yasal kılıf altında çocukları okuldan alıp iş yaşamına, fabrikalara sokuyor, yasalara göre çalışmaları yasaklanmış iş alanlarında çocukları ucuz işgücü olarak kullanmaktan çekinmiyorlar” dedi.

Aktif olarak çalışan 15 bin işyeri hekimi olduğunu belirten Şahbaz, “Maaşları yıllar içinde hızla düştü. Sağlıksız ortamlarda ve kötü çalışma koşullarında hizmet vermek, elinde çantasıyla, kendi aracıyla yollarda, onlarca işyerine giderek kendine ait bir odası, muayene masası bile olmadan çalışmak zorunda kaldılar. İşyeri hekimi sertifika eğitimleri de piyasaya devredildi. Eğitimde de kalite düştü, mevzuattan bile habersiz işyeri hekimleri, hemşireler, uzmanlar yetiştiriliyor ne yazık ki” ifadelerini kullandı.