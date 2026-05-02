İşyerinde ‘ısrarlı takipten‘ ceza alan müdür, yöneticilik görevini sürdürüyor

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan bir kadın çalışan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Hakan Uzun’un kendisini “ısrarlı şekilde takip ettiği” ve “rahatsız ettiği” gerekçesiyle İzmir 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mağdurun dilekçesini inceleyen mahkeme, 19 Aralık 2025 tarihinde “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında Hakan Uzun hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

Karara göre, mağdura, mağdurun işyerine, yakınlarına ve tanıklarına yaklaşmaması gereken Uzun, buna karşın İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ndeki yöneticilik görevine devam etti.

Mahkeme, halen müdürlük görevini yürüten Hakan Uzun’un alınan bu tedbir kararlarına uymaması durumunda üç günden 10 güne dek “zorlama hapsine” tabi tutulacağı, ihlalin tekrarında ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar çıkabileceğini bildirdi.

Mahkeme, kararın infazı için belgeleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndererek Emniyet güçleri aracılığıyla taraflara ivedilikle tebliğ edilmesine hükmetti.