İşyerinde kadın cesedi bulunmuştu... Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:40

Güncelleme: 14.01.2024 - 14:41

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Yeşilkaya'dan (52) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeşilkaya'nın çalıştığı Gazi Caddesi'ndeki işyerinde arama yapan polis, kadının cansız bedenini buldu.

Cansız bedeni Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilkaya'nın, yapılan ilk otopside boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.