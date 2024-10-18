İşyerinde lastiklerin içinden silahlar çıktı
Adana’da araç lastiği satışı yapılan işyerinde vitrinlerdeki lastiklerin içine zulalanmış ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mahfesığmaz Mahallesi'nde Mehmet K.’ye ait lastik satışı yapılan işyerinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı.
İşyerine operasyon düzenleyen polis, vitrindeki lastiklerin içerisine zulalanmış vaziyette ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 21 mermi ele geçirdi.
İşyeri sahibi Mehmet K. gözaltına alındı.
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