İşyerinde lastiklerin içinden silahlar çıktı

Adana’da araç lastiği satışı yapılan işyerinde vitrinlerdeki lastiklerin içine zulalanmış ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İşyerinde lastiklerin içinden silahlar çıktı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:01

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mahfesığmaz Mahallesi'nde Mehmet K.’ye ait lastik satışı yapılan işyerinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı.

İşyerine operasyon düzenleyen polis, vitrindeki lastiklerin içerisine zulalanmış vaziyette ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 21 mermi ele geçirdi.

İşyeri sahibi Mehmet K. gözaltına alındı.


Etiketler: #lastik #Adana #tabanca

İlgili Haberler

'Kadın kılığında' pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu

'Kadın kılığında' pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu
Emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla yaraladı

Emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla yaraladı
Polis, eşini beylik tabancasıyla katletti!

Polis, eşini beylik tabancasıyla katletti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler