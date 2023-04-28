İşyerinde silahla başından vuruldu

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:20

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:22

Büyük Bölcek Mahallesi 2416 Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katındaki döşeme imalatı yapılan bir işyerinde saat 07.00 sıralarında; Ali Uçak, çalıştığı işyerinde yalnız başınayken yanına gelen kişi veya kişilerce aralarında çıkan tartışmada tabancayla başından vuruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralanan Uçak, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uçak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.