İşyerinden uyuşturucu çıktı
Sinop’ta çarşı ve mahalle bekçileri tarafından umuma açık işyerlerine yönelik yapılan uygulamada 35 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından umuma açık işyerlerine yönelik yapılan uygulamada bir iş yerinde 35 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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