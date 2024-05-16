İşyerinden uyuşturucu çıktı

Sinop’ta çarşı ve mahalle bekçileri tarafından umuma açık işyerlerine yönelik yapılan uygulamada 35 gram esrar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:39
İşyerinden uyuşturucu çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından umuma açık işyerlerine yönelik yapılan uygulamada bir iş yerinde 35 gram esrar maddesi ele geçirildi. 

Olayla ilgili 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.


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