İşyerinden uyuşturucu çıktı

Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:39

Güncelleme: 16.05.2024 - 10:39

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından umuma açık işyerlerine yönelik yapılan uygulamada bir iş yerinde 35 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.