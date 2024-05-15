Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 bin 751 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 751 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:04
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 bin 751 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rüstempaşa Mahallesi’nde ikamet eden E.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı.

Ekiplerce adresine yapılan operasyon sonucunda 2 bin 751 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.


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