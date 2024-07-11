İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinde, Atlantik İttifakı içinde özellikle güney kanadına yönelik ikili koordinasyonun güçlendirilmesini ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:58
İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşme, iki liderin, Atlantik İttifakı içinde, özellikle güney kanadına ilişkin ikili koordinasyonun güçlendirilmesi perspektifiyle zirvenin ana içeriklerini gözden geçirmelerine ve uluslararası bağlamda en güncel konuları ele almalarına olanak sağladı. Görüşmenin merkezinde, ikili siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile göç konularında işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak istek de yer aldı."


NATO haberleri italya haberleri görüşme haberleri

İlgili Haberler

2026 NATO Zirvesi Türkiye'de düzenlenecek

2026 NATO Zirvesi Türkiye'de düzenlenecek
Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'de: 75. yıl anma etkinliğine katıldı, Macaristan Başbakanı Orban'la görüştü

Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'de: 75. yıl anma etkinliğine katıldı, Macaristan Başbakanı Orban'la görüştü
NATO'nun 75. yıl zirvesi: Biden Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemi sözü verdi

NATO'nun 75. yıl zirvesi: Biden Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemi sözü verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler