Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'de: 75. yıl anma etkinliğine katıldı, Macaristan Başbakanı Orban'la görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a gitti. Konaklayacağı otele giderken Türk vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan, daha sonra otelden ayrılarak NATO'nun 75. Yılı Anma etkinliğine katıldı. Ardıdan Macaristan Başbakanı Victor Orban'la görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 08:03
Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'de: 75. yıl anma etkinliğine katıldı, Macaristan Başbakanı Orban'la görüştü
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkenti Washington'a gitti.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti Andrews Askeri Hava Üssü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Washington Büyükelçisi Sedat Önal Karşıladı.

Erdoğan buradan konaklayacağı otele geçti. Erdoğan'ı otel önünde karşılayanların ellerinde Türkçe ve İngiliz "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar vardı.

ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Erdoğan daha sonra da Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Etkinliğe katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi. Erdoğan programın bitiminde tekrar kalacağı otele hareket etti.

ORBAN İLE GÖRÜŞME

Burada da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke heyetleri de yer aldı.


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