İtalyan Ferrero için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı
CHP’li Mustafa Adıgüzel, İtalyan Ferrero için Rekabet Kurumu’na başvurduklarını açıkladı.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta pazarın kartel tarafından belirlendiğini belirterek “Kartel istediğinden fındık alıyor, istediğinden almıyor. Kendisi ile işbirliği yapmayan tüccarı, sanayiciyi cezalandırıyor. Ya benimle beraber davranırsınız ya da size yaşama hakkı vermem diyor. Hükümet ve Rekabet Kurumu ise seyrediyor” dedi.
“Gelinen nokta fındıkta mafya düzenidir” diyen Adıgüzel, mafyanın başının İtalyan şirketi, tetikçiler ve yerli taşeronları olduğunu belirterek yerli alıcıların bu çetenin kıskacı altında kaldığını ve fındık alamadığını dile getirdi. Bu durumun fiyatları aşağı çektiğini savunan Adıgüzel, şöyle konuştu:
“Olan hem üreticiye hem ulusal firmalara oluyor. Aciz Tarım Bakanı seyrediyor. Bu Tarım Bakanı, bu uluslararası rant çetesinin talimatlarını uygulamaktadır. Daha dün söyledik, sahte bala müdahale etmeyen, sahtecilere göz yuman bu Tarım Bakanı balın tadını, fındığın adını yerle yeksan etmiştir. Derhal istifa etmelidir. Bugün gelinen vahim durum nedeniyle dün yine Rekabet Kurulu’na başvurduk. Eğer bu Ferrero’ya müdahale edilmezse, başvurumuza ivedilikle cevap verilmez iş yokuşa sürülürse bilinmelidir ki üç yıl önce olduğu gibi Rekabet Kurulu da bu şebekenin ortağıdır.”
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