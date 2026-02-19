İtalyan Lisesi’nde iş bırakan Türk öğretmenler başkonsolosluk önündeydi: Eşit işe eşit ücret talebi

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenlere 60 bin lira, İtalyan öğretmenlere ise 360 bin lira maaş verilmesine karşı çıkan TEZ-KOOP-İŞ sendikasına bağlı öğretmenler tarafından başlatılan grev sürüyor.

Dün grevin 17. gününde TEZ-KOO-PİŞ ve TÜRK-İŞ yetkilileri lisenin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama için okulun önünden İtalyan Konsolosluğu’na kadar yürüyen sendika temsilcileri ve öğretmenlere yurttaşlar da destek verdi.

Konsolosluk önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, 17 gündür kışın soğuğundaki meydanlarda sürdürdüğümüz bu direniş, sadece bir rakam pazarlığı değil, yıllardır biriken devasa bir adaletsizliğin, birikmiş haysiyet davasının patlamasıdır” dedi.

Okul yönetiminin, grevi “öğrencileri mağdur eden bir eylem” olarak nitelemesine tepki gösteren Karakurt, “Sizin derdiniz eğitim değil, eğitim hakkını arayan öğretmeni ezmektir. Sınıfların hesabını biz değil, süreci kilitleyen okul yönetimi olarak siz vermelisiniz” ifadelerini kullandı. “Milli Eğitim Bakanlığımızı ve Dışişleri Bakanlığımızı bir kez daha göreve çağırıyoruz” dedi.

Grev gözcüsü ve okulun tarih öğretmeni İlhan Gülek ise “Milli Eğitim’in kurallarına uygun olarak, 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs istiyoruz. Benzer yabancı özel okullardaki öğretmen maaşlarını ve çalışma koşullarını istiyoruz” dedi. İtalyan Konsolosluğu’nun da velilere söz verdiği gibi sorunu çözmek için elini çabuk tutmasını istediklerini vurguladı.