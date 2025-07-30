Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtfaiye raporu çıktı: Ödemiş’teki orman yangını elektrik tellerinden çıktı

İtfaiye raporu çıktı: Ödemiş’teki orman yangını elektrik tellerinden çıktı

30.07.2025 11:21:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
Takip Et:
İtfaiye raporu çıktı: Ödemiş’teki orman yangını elektrik tellerinden çıktı

Ödemiş’in Tosunlar Mahallesi’nde 2 Temmuz’da başlayan ve ikisi orman işçisi 3. kişinin yaşamını yitirdiği orman yangının nedenine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi tarafından hazırlanan teknik rapor çıktı. Raporda, bulgular, yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını ortaya koydu.

İzmir’in Ödemiş ilçesinin Tosunlar Mahallesi’de 2 Temmuz’da çıkan ve 3 gün süren orman yangında yatalak İbrahim Erkan ve orman işçileri İbrahim Demir ile Ragıp Şahin yaşamını yitirmişti. Yangına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yangın Raporu’na ulaşıldı.

Raporda "Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının ormanlık alanda olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada; yerleşim yeri yakınında bulunan tarla üzerinden geçen alçak gerilim elektrik iletim hattının herhangi bir neden ile (deforme olma, rüzgarın etkisi vb.) koparak toprak zemine teması ile oluşan elektrik kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların, kuru otları tutuşturup yakınında bulunan ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sirayet etmesi neticesinde yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İZMİR VALİSİNİ YALANLAMIŞLARDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını söndürme işlemleri sıranda "Hem teknik ekiplerin ilk yaptığı değerlendirme hem de o civardaki görgü tanıklarının bize ifade ettikleri, elektrik hattından çıktığı söyleniyor” ifadelerini kullanmıştı. Gediz Elektrik de yaptığı açıklamada  “Öncelikle kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki, sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır” ifadeleri yer vermişti.

İlgili Konular: #İzmir #orman yangınları #Ödemiş

İlgili Haberler

Tarihte yaşanmış en büyük orman yangını: Türkiye'nin dörtte biri kadar alan kül oldu!
Tarihte yaşanmış en büyük orman yangını: Türkiye'nin dörtte biri kadar alan kül oldu! Dünya tarihinde kayda geçen en büyük orman yangınında, Türkiye yüzölçümünün neredeyse dörtte biri kadar alan kül oldu. Okyanusu aşan dumanlar hava kalitesini düşürünce milyonlarca insan ağır bir 'temiz hava krizi' ile burun buruna geldi.
Yangın bölgesi Milas’ta 50 yıllık elektrik direkleri ormanı tehdit ediyor
Yangın bölgesi Milas’ta 50 yıllık elektrik direkleri ormanı tehdit ediyor Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi’nde elektrik direkleri yaklaşık 50 yıldır yenilenmedi. Çürüyen ve ormanlık alanlardan geçen bu direkler, yangın riski açısından büyük tehlike yaratıyor. Uzmanlar, elektrik hatlarının bakımsızlığının orman yangınlarına zemin hazırladığına dikkat çekiyor.
Orman Müdürlüğü’nden kömür ocağına şaşırtıcı görüş: Zeytinliklere komşu projeye onay çıkmadı
Orman Müdürlüğü’nden kömür ocağına şaşırtıcı görüş: Zeytinliklere komşu projeye onay çıkmadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TKİ’nin Muğla Menteşe’de açmak istediği kömür ocağına Orman Bölge Müdürlüğü’nden olumsuz görüş geldi. Ağaç kesiminin yerleşim yerlerine yakın ve zeytinliklere bitişik olması gerekçesiyle projeye karşı çıkıldı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Bakanlık ÇED sürecini sonlandırdı.