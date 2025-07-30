İtfaiye raporu çıktı: Ödemiş’teki orman yangını elektrik tellerinden çıktı

İzmir’in Ödemiş ilçesinin Tosunlar Mahallesi’de 2 Temmuz’da çıkan ve 3 gün süren orman yangında yatalak İbrahim Erkan ve orman işçileri İbrahim Demir ile Ragıp Şahin yaşamını yitirmişti. Yangına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yangın Raporu’na ulaşıldı.

Raporda "Yangın yerinde yapılan tetkikte yangın başlangıcının ormanlık alanda olduğu görülmüş olup yapılan araştırma ve soruşturmada; yerleşim yeri yakınında bulunan tarla üzerinden geçen alçak gerilim elektrik iletim hattının herhangi bir neden ile (deforme olma, rüzgarın etkisi vb.) koparak toprak zemine teması ile oluşan elektrik kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların, kuru otları tutuşturup yakınında bulunan ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sirayet etmesi neticesinde yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İZMİR VALİSİNİ YALANLAMIŞLARDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını söndürme işlemleri sıranda "Hem teknik ekiplerin ilk yaptığı değerlendirme hem de o civardaki görgü tanıklarının bize ifade ettikleri, elektrik hattından çıktığı söyleniyor” ifadelerini kullanmıştı. Gediz Elektrik de yaptığı açıklamada “Öncelikle kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki, sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır” ifadeleri yer vermişti.