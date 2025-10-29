Genel Sağlık-İş Sendikası sendika üyelik ödentilerinin sendikalara aktarılmamasına ilişkin açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal sorumluluğunu acilen yerine getirmesi gerektiğini belirten sendika, "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 14. ve 25. maddeleri açıkça hükmeder ki; “Sendika üyelik ödentileri, kesintinin yapıldığı tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içinde sendikalara aktarılmak zorundadır.” açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu açık bir ihmaldir, keyfiliktir, emek örgütlerine karşı açık bir saygısızlıktır! “İtibardan tasarruf olmaz” diyenlerin, sıra emeğe gelince tasarrufa gitmesi kabul edilemez! Maliye Bakanlığı’nı derhal göreve çağırıyoruz! Yasal zorunluluğu yerine getirin, sendikaların hakkını gasp etmeyi bırakın."