İtiraf etti, korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
İzmir'de 6 ay önce kayıp başvurusu yapılan Sinem Karaboğa'nın eşi Ferat Karaboğa tarafından 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı.
İzmir’de, yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa, eşi Sinem Karaboğa’ya ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.
EŞ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa’yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı. Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti.
GÖMDÜĞÜ YERİ SÖYLEDİ
Ferat Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.
Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
"YALANDAN KİM ÖLMÜŞ Kİ DİYORLAR"
Ferat Karaboğa’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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