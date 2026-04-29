İtirafçı Soytekin savcılıktaki ifadeleri ‘şablon’ olarak gördüğünü söyledi: 'O beyan bana ait değil'

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası’nın 28. günü, etkin pişmanlıkçı olarak önce tahliye edilen sonra beyanları şüpheli bulunarak tekrar tutuklanan inşaatçı Adem Soytekin’in savunması ve sorgusuyla tamamlandı.

Kimlik tespitinde ilkokul mezunu olduğunu ve aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyleyen Soytekin, inşaatçılık kariyerinden ve belediyelerle iş yapma biçiminden bahsetti.

“Yurtdışında da iş yapan, İstanbul’da da farklı belediyelere iş yapmış birisiyim. Ekrem Bey ilk kez duyacak ama onun belediye başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi bana dava açmış ve kaybetmiştim” diyen Soytekin, etkin pişmanlık sürecini ise şöyle anlattı:

“Soruşturma sürecinde, yaptığım işlerin hakediş bedellerinin bazı ifadelerde ve medyada rüşvet olarak yansıtılmasıyla etkin pişmanlık sürecim başladı.” Savunmasının tamamını kağıttan okuması dikkat çeken Soytekin, rüşvete yönelik tüm iddiaları reddetti.

Savcı, KİPTAŞ ile ilgili sorular yöneltirken Soytekin’e Ali Kurt’un kendisine hiç “sistem” kelimesini kullanıp kullanmadığını sordu. Soytekin hatırlamadığını söylerken yaklaşık bir dakika sonra hakim sorunca “Evet ‘sistem’ kelimesini kullanıyordu” diye yanıtlaması dikkat çekti.

‘BEN NEREDEN BİLEYİM’

Duruşma savcısı Soytekin’in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadeyi anlatmasını istedi. Soytekin, geçen sene verdiği savcılık ifadesinde kullandığı ‘sistem’ ve ‘yapı’ ifadelerini ‘şablon’ olarak anladığını ve bu beyanların kendisine ait olmadığını savundu. Soytekin buna yönelik “Bu benim önüme konan bir şablon. Ben sorulan bir şablon soru üzerine bunu söyledim. Yoksa ben nereden bileyim 2014’te Beylikdüzü’nde bir örgüt kurulmuş sonra Türkiye’yi ele geçirecekmiş. Bu çok hayalperest olurdu zaten” ifadelerini kullandı.

İBB dosyasının firari isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu’nun avukatı’nın, “Gülibrahimoğlu’nun, İmamoğlu’nun parasının büyük bir kısmını İspanya’ya, özellikle de Londra’ya kaçırdığına dair bir beyanınız var. Bunu gördünüz mü yoksa duyuma mı dayalı?” sorusu üzerine Soytekin’in “Görmedim, duyuma dayalı” demesi ise dikkat çekti.