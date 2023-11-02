İTO'dan 'Cumhuriyetin Çınarlarıyla Buluşma'

Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 03:00

Etkinlikte moderatör olarak İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan, konuşmacı olarak ise gazetemizin yazarlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Nergis Erdoğan, Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunun çok önemli olduğunun ve Cumhuriyetin sağlık alanında yaptığı atılımların önemine değindi. Erdoğan konuşmasının devamında kuşaklar arası aktarımın en önemli koşulunun çınarlarla fidanları buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Dr. Osman Öztürk ise etkinlikte “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Öztürk yaptığı sunumda Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana sağlık alanında yaşanan değişimlerden ve gelişmelerden bahsetti. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana da sağlık politikalarında değişen unsurlardan bahsedildi.

Öztürk’ün sunumunun ardından gazetemizin yazarı Prof. Dr. Özdemir söz aldı. Özdemir konuşmasında Cumhuriyetin ilk yıllarını ve hekimlik deneyimlerini paylaşarak şu ifadelere yer verdi: “12 Eylül darbesinde ben tabip odası başkanıydım. Oda kapandı arkadaşlarım hapishanelere girdi. Annemin bilezikleri ile okudum bütün dünyayı gördüm.”

