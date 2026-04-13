İTÜ kız yurdundaki taciz skandalına tepki: 'Kadınların güvenliği pazarlık konusu değildir'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren yabancı uyruklu bir erkek şahsın, öğrenciler tarafından çamaşırhanede üstsüz halde yakalandığı öne sürüldü.

İddiaların ardından CHP İstanbul İl Gençlik Kolları ve CHP İstanbul İl Kadın Kolları üniversite önünde açıklama yaptı.

Güvenlik zafiyetine dikkat çekilerek, benzer olayların önlenmesi için yetkililere gerçek ve acil önlem çağrısında bulunuldu.

İTÜ'lü öğrenciler adına açıklama yapan CHP Gençlik Kolları’ndan Deniz Karaköse “Öğrencilerin güvenliğini sağlamak reşit insanların giriş çıkış saatlerini kontrol etmek anlamına gelmez. Alınması gereken önlemler son derece basitken ısrarla yerinizde saymanız ‘kız öğrenci yurtları güvenli değil, kızlarınızı okula göndermeyin’ anlayışından başka bir şeye hizmet etmemektedir” dedi.

Güvenlik ihmallerine karşı tolerans gösterilemeyeceğini vurgulayan Karaköse “İhmaller zincirine arkadaşlarımızı kurban etmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Karaköse “Size bir çatı verdik kalanı bizi ilgilendirmez anlayışı’ barınma ihtiyacını gidermez. Kadınların güvenliği pazarlık konusu değildir. Bu mesele ertelenemez ve görmezden gelinemez” diye konuştu.

‘SORUMLULUK MAKAMLA GELİR’

Karaköse “Sorumluluk makamla gelir. Makamlar size mağduriyetlerin önüne geçmeniz için verilir, mağduriyet oluştuktan sonra yetki karmaşası yaratıp sorumluluktan kaçmanız için değil” ifadelerini kullandı.

Karaköse, alınmayan önlemler ve geciken müdahalelerin doğrudan iktidarın sorumluluğunda olduğunu belirterek, “Suçu başkalarına atmanız omuzlarınızdaki sorumluluk yükünü hafifletmeyecek. Kasten gecikmiş reflekslerinizin karşısında, kadın arkadaşlarımızın yanında dimdik duruyoruz” dedi.

‘YAŞANANLAR KADIN ÖĞRENCİLERİ TEHLİKEYE ATIYOR’

CHP Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Hatice Selli Dursun ise yaşananların ciddi bir güvenlik zafiyetinin sonucu olduğu belirtilerek, “Yaşananlar kadın öğrencilerin yaşam hakkını ve güvenliğini tehlikeye atan çok ağır bir güvenlik zafiyetinin sonucudur. Bu durumu yalnızca basit bir ihmal olarak değerlendirmek mümkün değildir” dedi.

Dursun “Güvenliği yalnızca kadınların giyim ve yaşam tarzları üzerinde kontrol kurmaktan ibaret gören kamu yönetimleri, konu kadın öğrencileri korumak olunca sınıfta kaldı” ifadelerini kullandı.