İTÜ mezuniyetinde protesto: Öğrenciler rektöre sırtını döndü

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) düzenlenen mezuniyet törenlerinde öğrenciler, AKP tarafından atanan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ı protesto etti. Ayazağa kampüsündeki törende Mandal konuşma yaptığı sırada birçok öğrenci sırtını dönerek alkışlar ve ıslıklarla rektörlüğü protesto etti.

Ayazağa mezuniyet töreninde AKP'nin atadığı İTÜ Rektörü Hasan Mandal'ın konuşması sırasında öğrenciler sırtlarını dönerek alkışlar ve ıslıklarla beraber rektörlüğü protesto etti.

Ayazağa mezuniyet töreninde AKP'nin atadığı İTÜ Rektörü Hasan Mandal'ın konuşması sırasında öğrenciler sırtlarını dönerek alkışlar ve ıslıklarla beraber rektörlüğü protesto etti. pic.twitter.com/kBPPwi00HH — İTÜ'nün Sesi (@itununsesiyiz) July 12, 2025

Taşkışla'da da öğrenciler Mimarlık Fakültesi dekanı konuşmak için sahnedeyken arkasını dönerek alkış, ıslıklar ve sloganlar eşliğinde protesto etti.