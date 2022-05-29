İTÜ, ODTÜ ve Galatasaray camialarının acı kaybı: Prof. Dr. Fatma Neşe Kök hayatını kaybetti

29 Mayıs 2022 Pazar, 12:33

İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Neşe Kök, geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında yaşamını yitirdi.. İTÜ’nün en sevilen hocaları arasında yer alan Kök için 30 Mayıs Pazartesi günü saat 11.30’da, İTÜ Maslak Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi MOBGAM binasında bir tören düzenlenecek. Cenazesi İTÜ Cami’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

Kurucuları arasında yer aldığı ve tezini yazdığı alan olan Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (Türkiye), Biyoteknoloji Derneği, Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Kulübü üyesi olan Prof. Dr. Neşe Kök için, başta bu kurumlar olmak üzere çok sayıda taziye mesajı yayınlandı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

“Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Neşe Kök hocamızın vefat haberini aldım. Böylesine değerli bir çalışma arkadaşını ve bilim insanını kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Fatma Hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve İTÜ Ailemize başsağlığı dilerim.”

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Neşe Kök hocamızın vefat haberini aldım. Böylesine değerli bir çalışma arkadaşını ve bilim insanını kaybettiğimiz için çok üzgünüm.



Fatma Hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve İTÜ Ailemize başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/udM5Ax3j3u — Prof. Dr. İsmail Koyuncu (@ikoyuncu07) May 28, 2022





FATMA NEŞE KÖK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Kök, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini ODTÜ’de tamamladıktan sonra aynı üniversitede Biyoteknoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Almanya’da Max Planck Institute for Biochemistry’de doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2005 yılında göreve başladığı İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde doçent ve profesörlük ünvanlarını aldı ve Bölüm Başkanlığı yaptı. Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji- Biyoteknoloji ve Genetik Araştırmalar Merkezi Müdürü ve Sağlık ve Mühendislik Bilimleri İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığı da yapan Kök’ün, ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış çok sayıda yayınının yanı sıra, kendisine yapılmış yüzlerce akademik atıf da bulunuyor.

Prof. Dr. Neşe Kök’ün uzmanlık alanları arasında Biyomoleküllerin ve biyoaktif ajanların immobilizasyonu, Biyoaktif moleküllerin enkapsülasyonu ve kontrollü salımı, yapay lipid zarlar gibi konular bulunuyordu. Kök ayrıca başta rock olmak üzere çok iyi bir müziksever, doğa tutkunu ve dünya gezgini olarak biliniyordu.