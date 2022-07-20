İTÜ öğrencileri, yemek ücretlerine yüzde 150 zammı protesto etti

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:46

İTÜ öğrencileri, zamları yemekhanede masalara vurarak protesto etti. Öğrenciler daha sonra yemekhaneden rektörlüğe yürüdü, zamların geri çekilmesini talep eden ve 100’den fazla öğrencinin imza attığı dilekçeyi rektörlük yetkililerine verdi.





"OKUL BÜTÇESİNDE KARŞILANAN GİDER KALEMLERİNİN BİLDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"



Öğrenciler, şu açıklamayı yaptı: