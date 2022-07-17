İTÜ'deki misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki (İTÜ) Pakistanlı misafir öğretim görevlileri gündem oldu. Birçok kullanıcı sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 16:22
İTÜ'deki misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)  Makina Mühendisliği Bölümü misafir öğretim görevlilerine ait bir ekran görüntüsü paylaştı.

İTÜ Makina Fakültesi'nin akademik kadrosunda misafir öğretim elemanı olarak yer alan yabancı akademisyenler sosyal medyada gündem oldu.

Dr. Aamır Hamıd, Dr. Peyman Roodgarsaffari ve Öğretim Görevlisi Farrukh Mazhar'ın yer yer aldığı görselde iki ismin fotoğrafı dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları ise “Ülkede öğretim elemanı mı kalmamış ” diyerek tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları;


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