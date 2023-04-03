İTÜ’lüler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yanlışlarına dikkat çekti: Bilime ulaşılamıyor!

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, parçası olduğu “Türkiye Planlama Okulları Birliği”nin bildirisinin 28 Mart’ta bölümün internet sitesinde yayımlanması üzerine okul yönetimi, internet sitesini kapattı. Bölümün yayımladığı bildiride, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”ne tepki gösterildi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Açıklamada kararnamenin depremden dolayı ortaya çıkan barınma ihtiyacına hemen yanıt verme amacına sahip olduğu dile getirilirken kararnamenin bu yanıyla şehir ve bölge planlama biliminin ve mesleğinin birikimlerini yok saydığı ifade edildi. Ayrıca kararnamenin orta ve uzun vadede büyük sorunlara yol açabileceği vurgulandı. Söz konusu bildirinin ardından sitenin kapatılmasına başta bilim insanları olmak üzere birçok kesim tepki gösterdi. Tepkilerin ardından site tekrar erişime açıldı.

‘TAHAMMÜL GÖSTERMİYOR’

Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, söz konusu engellemenin kabul edilemez olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Cumhurbaşkanlığı kararnamesini bilimsel temelde eleştiren, afete dair tüm planlamaların bilimsel tespitler ışığında ve ilgili tüm çevrelerin görüşlerinin de alınarak süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dair bildiri yayımlaması kadar doğal ne olabilir? Bölüm hocalarının kendi alanlarına dair düşüncelerini açıklamasını ve gelecekte yaşanması muhtemel eksikliklere dikkat çekmesini engellemek kabul edilebilir değildir. İTÜ yönetimi akademik ve bilimsel özgürlüğe tahammülü olmadığını göstermiştir. Ülkemizde depremin yarattığı yıkım ortadayken bilim insanlarını yok sayan bir anlayışa itiraz eden hocalarımızın yanındayız!”