İYİ Parti ikiye bölündü:Akşener’in istifasını isteyen de oldu ‘Devam’ diyen de

Yerel seçimlerden başarısız çıkan İYİ Parti’de sular durulmuyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00
İYİ Parti ikiye bölündü:Akşener’in istifasını isteyen de oldu ‘Devam’ diyen de
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Parti olağanüstü seçimli kongre kararı alırken Partililer de “Akşener’in artık genel başkan olmamasını isteyenler” ve “Akşenersiz olmaz” diyenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Akşener ise henüz kongrede aday olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Akşener’in partinin ağır toplarından Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Cihan Paçacı ve Metin Ergun’la özel bir toplantı yaptığı ve “İstifa edeyim mi?” diye sorduğu öğrenildi. Toplantıda Aydın ve Paçacı’nın “İstifa et”, Ergun’un ise “İstifa etme” dediği iddia edildi. Dün de partinin başkanlık divanı toplandı ve kongre tarihi netleştirildi. 27 Nisan’da yapılacağı kararlaştırılan kongrede ilk kez Akşener’in karşısına bir rakip çıktı. Kongrede aday olduğunu kamuoyuyla paylaşan kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz, Cumhuriyet’e konuştu. Aday olması için delegelerden yoğun telefon aldığını kaydeden Kodaz, “Kazanmak için değil, Sayın Akşener’in ve ekibinin rakipsiz olmadığını göstermek için aday oluyorum. Taban artık Akşener’i istemiyor. Akşener, kamuoyunda güvenilirliğini yitirdi. En azından büyükşehirlerde ittifak yapılmalıydı” dedi. Öte yandan bazı parti kaynakları da kongre sonrasında çok sayıda milletvekilinin CHP’ye transfer olacağına işaret etti.



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