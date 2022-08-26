İYİ Parti Karakoçan ilçe binasından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, İYİ Parti ilçe binasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
26 Ağustos 2022 Cuma, 18:51
İYİ Parti Karakoçan ilçe binasından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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Polis ekiplerince gözaltına alınan L.K. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan L.K'nın 14, S.A'nın ise 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

 


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