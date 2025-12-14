İYİ Parti’li Karakaş, TBMM tutanaklarına da geçen bazı iddialarda bulundu: Kim bu AKP Genel Başkan Yardımcısı?

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi ele alındı. Görüşmeler sırasında İYİ Parti grubu adına konuşan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, dikkat çeken bazı iddialarda bulundu. Karakaş, Meclis tutanaklarında da yer alan konuşmasında, görüşülen bütçenin kâğıt üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi olduğunu ancak bunun “kültürün susturulduğu, turizmin rant projelerine teslim edildiği” bir bütçe olduğunu söyledi.

‘CEVABINI BEKLİYORUM’

“Şimdi, Sayın Bakan, ranttan bahsederken burada, başta sizin bildiğiniz bir mevzudan da bahsetmek istiyorum” diyen Karakaş, şöyle devam etti:

“Her yıl, en az 5 milyar liranın üzerinde bakanlığınızdan ihale alan bir AKP Genel Başkan Yardımcısı var. Bakınız, bakanlığınızın bütçesi yani 2026 yılı bütçesi, yaklaşık 70 milyar. Şimdi size soruyorum: 2026 bütçesinden de bu hanımefendiye, bu genel başkan yardımcısına bu bütçenin yüzde 10’unu ihale olarak verecek misiniz? Konuşmanızda bunun cevabını sizden bekliyorum özellikle.”

‘HESABINI SORUN’

İYİ Partili Karakaş, daha sonra AKP milletvekillerine seslendi. “Sayın iktidar partisi milletvekilleri; evet, sizler burada gece gündüz çalışıyorsunuz ama bir genel başkan yardımcınız, o genel başkan yardımcılığı titrini kullanarak her yıl, en az 5 milyarın üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ihale alıyor” diye devam eden Karakaş, şunları söyledi:

“Şimdi buradan AKP Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Bu genel başkan yardımcısını bulun, hesabını sorun lütfen. Ben biliyorum, ne kadar ihale aldığını da biliyorum; son aldığı ihale yaklaşık 700 milyon. O yüzden lütfen...”

YANIT GELMEDİ

Karakaş, konuşmasında bu AKP Genel Başkan Yardımcısının kim olduğunu söylemedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da milletvekillerinin sorularına yanıt verirken, bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.