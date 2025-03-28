İYİ Parti lideri Dervişoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret edecek

Yayınlanma: 28.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2025 - 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parlamento muhabirleriyle iftar programında bir araya geldi. Bir gazetecinin “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının ardından özellikle de gençlerin ve öğrencilerin yaptığı protestoları bekliyor muydunuz?” sorusunu yanıtlayan Dervişoğlu, “Bekliyordum bu toplumun gençlerden beklentisi çok yüksek. Ben bekliyordum. Özellikle gençlerin depolitize edilmesi sağlandı yıllardır. Türk gençliği bu protestolarla birikimini bir kez daha ortaya koydu. Gençler sorumlu davranıyor. Marjinal grupların içerisine girmesine izin vermiyorlar. Ama uzun sürer mi bilmiyorum. Temenni etmiyorum. Provokasyon olabilir” dedi. Dervişoğlu, “Ben olaylara sebep olanların yakınlarını bu meydanlarda görmedim. Olan memleketin kavruk Anadolu çocuklarına oluyor. Değerlerine sahip çıkmaları beni mutlu etti. Türkiye’nin en iyi üniversitelerindeki gençlerin vaziyet almaları umut verici” ifadelerini kullandı.

‘2011’DEKİ KASET KUMPASLARINI HATIRLATMIYOR MU?’

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Şeker Bayramı sonrası ilk fırsatta ziyaret edeceğini açıklayan Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak” sözlerine de tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Heybede turp biriktiriyor. Orta yerde bir suç varsa, ‘bırakın o suç işlensin ben ileride onu kullanırım şimdi ses çıkarmayayım’ mantığında davranıyor. Bu şantajdır. Doğrudan doğruya şantaj. ‘Ailelerinin yüzüne bakamazlar’ ne demek? Bu size 2011’deki kaset kumpaslarını hatırlatmıyor mu? Böyle bir günde (Kadir Gecesi) nasıl bu cümleyi kurabilirsiniz. Bu laflar edilmez. Turbun büyüğünü de küçüğünü de biliyorsa çıkarsın ortaya” ifadelerini kullandı.

‘KONGRE YAPMA KARARI MANTIKLI GELMİYOR’

CHP kurultayının iptal edilmesi durumunun MHP’nin 2014’de yaşadığı kurultay sürecine benzetilmesine ilişkin de konuşan Dervişoğlu, “O bizimkine hiç benzemiyor. Biz olağanüstü kongre talebi için imza topladık, yeter sayıyı bulduk, genel merkeze götürdük, genel merkez kongre yapmaktan kaçınınca biz kongre yapılsın diye mahkemeye gittik. Kayyum istemedik. Hayatımın hiçbir zamanında kayyumu savunmadım” diye konuştu. Dervişoğlu, “CHP’nin kayyum atanacak diye kongre yapma kararı da mantıklı gelmiyor bana” dedi.