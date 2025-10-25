İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener'e dikkat çeken yanıt!

İYİ Parti Kurucusu Meral Akşener, sosyal medya hesabından, İYİ Parti'nin 8'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akşener, mesajında şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir. Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü...

Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum. Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum. İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum."

DERVİŞOĞLU: 'EMANET SAHİPSİZ KALMAYACAKTIR'

Akşener'in mesajını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Demokrasi tarihimizin en zor günlerinde yüksek bir şuurla kuruluşuna önderlik ettiğiniz İYİ Parti, aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edecek, emanet sahipsiz kalmayacaktır" dedi.