İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AKP'ye sert tepki: 'Böyle sığ bir bakış açısı olabilir mi?'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 21:16

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir video kesiti paylaşarak iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Akşener, paylaştığı videoda "AK Parti iktidarının, berbat tarım politikaları, çiftçilerimize çile çektirmeye devam ediyor. Tarıma düşman bakan gitti, ama miras bıraktığı zulüm, aynen sürüyor. Bay Kriz ise hâlâ, utanmadan, gıda fiyatlarındaki artışa karşı, ithalatı çare olarak sunuyor" ifadelerini kullandı

Akşener şu ifadeleri kullandı:

AK Parti iktidarının, berbat tarım politikaları, çiftçilerimize çile çektirmeye devam ediyor. Tarıma düşman bakan gitti, ama miras bıraktığı zulüm, aynen sürüyor. Bay Kriz ise hâlâ, utanmadan, gıda fiyatlarındaki artışa karşı, ithalatı çare olarak sunuyor.

Yaz gelince gıda ürünlerinin fiyatı düşecekmiş...



Böyle sığ bir bakış açısı olabilir mi?



Bunlar artık ne galoş giyerek gezdikleri mübarek Anadolu toprağını tanıyor; ne de çiftçimizin yaşadığı sorunları umursuyor.



Buradan iktidara sesleniyorum;



Elektrik zamlarını geri alın! pic.twitter.com/p04zORrIg1 — Meral Akşener (@meral_aksener) April 18, 2022

"AMA İNATLA DİNLEMEDİLER"

Defalarca söyledik; ‘İthalatla, gıda enflasyonunu düşüremezsiniz’ dedik. ‘İthalat ile ancak, kendi çiftçinizin, artan maliyetler karşısında ezilmesine neden olursunuz. Enflasyonu daha da tırmandırırsınız’ dedik. ‘Bu sarmaldan tek çıkış yolu, çiftçilerimizi teşvik ederek, destekleyerek, üretimi artırmaktır’ dedik. Ama inatla dinlemediler. Neymiş?

“ELEKTRİK ZAMLARINI GERİ ALIN”