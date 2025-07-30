İyi Parti’nin kurultay süreci başlıyor… Tarihi duyurdular…

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin 4. Olağan Kurultay sürecinin 27 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "Bu süreç, İYİ Parti'nin demokrasiye olan bağlılığını, teşkilat disiplinini ve birlik ruhunu tüm Türkiye'ye gösterecek. İl ve ilçe teşkilatlarımızdan beklentimiz; süreci şeffaflık, katılımcılık ve olgunlukla yürütmeleridir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin 4. Olağan Kurultay sürecinin 27 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Olgun, şunları kaydetti:

"4'üncü Olağan Kurultay sürecimiz başlıyor. 27 Ağustos 2025'te ilk adımı atıyoruz. Bu süreç, İYİ Parti'nin demokrasiye olan bağlılığını, teşkilat disiplinini ve birlik ruhunu tüm Türkiye'ye gösterecek. İl ve ilçe teşkilatlarımızdan beklentimiz; süreci şeffaflık, katılımcılık ve olgunlukla yürütmeleridir. Her adımda yanınızdayız. Sorularınız için Hukuk, Seçim ve Parlamento ilişkileri Başkanlığımız sizlerle birlikte. Kongre takvimimiz partimize, teşkilatlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."