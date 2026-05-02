İYİ Parti’nin saha izlenimleri çarpıcı: ‘Emekli ağlıyor, 75 yaşında pazarcılık yapıyor’

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk, partisinin Türkiye genelinde yürüttüğü saha çalışmalarına ilişkin gazetemize kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Nisan ayında 36 ilde gerçekleştirilen programların tamamlandığını belirten Ertürk, Mayıs itibarıyla bu sayının 55 ile çıkarıldığını söyledi. Çalışmalar kapsamında genel başkan yardımcılarının sahaya indiğini, il ve ilçe teşkilatlarıyla toplantılar yaptığını ve yerel basınla bir araya geldiğini aktardı. Ertürk, saha çalışmalarına ek olarak parti yöneticilerinden oluşan 25 kişilik bir ekip tarafından yürütülen parti içi eğitim programlarının da devreye alındığını belirterek, bu kapsamda 35 ilde teşkilatlara yönelik eğitimler verileceğini ifade etti. Bir ilin bir ay saha ziyareti alması halinde, sonraki ay eğitim programına dahil edildiğini kaydeden Ertürk, eğitimlerin ardından yeniden sahaya inilerek seçmenle temas kurulduğunu söyledi. Ayrıca 10 politika alanında ve açılım süreci konusunda hazırlanan içeriklerin kitapçık haline getirilerek parti içi eğitimler sonrasında milyonlarca seçmene ulaştırıldığını dile getirdi.

‘İLLER RASTGELE SEÇİLMİYOR’

Saha çalışmalarının belirli kriterlere göre planlandığını vurgulayan Ertürk, üç temel ölçüt kullandıklarını ifade etti. Buna göre merkez sağ seçmenin yoğun olduğu ilçelerin analiz edildiğini belirten Ertürk, 2002 seçimlerinde belirli oy oranlarının yakalandığı bölgelerin önceliklendirildiğini söyledi. Ayrıca “Yörük-Türkmen” ve “Selçuklu coğrafyası” olarak tanımlanan alanlarda da özel çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Doğu ve Güneydoğu için ise ayrı bir saha programı hazırlandığını ifade etti.

‘SANDIK VAR AMA KARARSIZLIK YÜKSEK’

Seçmen davranışına ilişkin sahadaki izlenimlerini paylaşan Ertürk, “Sandığa gitmeyecek çok büyük bir seçmen kitlesi var. Ama ben sandığa gidilmeyeceğini düşünmüyorum. Türk milleti sandık sever bir millettir, demokratik anlayışı da yüksektir” dedi. Kararsız seçmen oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Ertürk, bunun sandıktan kopuş anlamına gelmediğini vurguladı.

‘İNSANLAR RESMEN AĞLIYOR’

Sahada en çarpıcı tablonun ekonomi başlığında ortaya çıktığını belirten Ertürk, özellikle emekliler ve gençlerin büyük sıkıntı yaşadığını söyledi. “İnsanlar resmen ağlıyor. Bunu mecazen söylemiyorum” diyen Ertürk, emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle ileri yaşta çalışmak zorunda kaldığını anlattı. 20 bin lira maaş alan bir emeklinin 75 yaşında pazarcılık yaptığını aktaran Ertürk, “15 bin lira kira veriyorum, elektrik suyu ödedikten sonra geçinmem mümkün değil diyor” ifadelerini kullandı. Ertürk, gençlerin de benzer şekilde ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını belirtirken, orta yaş grubunun ise maaş almasına rağmen ay sonunu getirmekte zorlandığını söyledi. Esnaf ve iş dünyasında da finansman krizi ve nakit akışı probleminin öne çıktığını ifade etti.

‘SİYASETE GÜVEN ZAYIF’

Toplumda siyaset kurumuna yönelik güven sorunu yaşandığını dile getiren Ertürk, seçmenin mevcut siyasi aktörleri yeniden değerlendirdiğini ifade etti. İYİ Parti’ye yönelik sahada olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadıklarını belirten Ertürk, geçmiş seçim dönemlerinde yöneltilen eleştirilerin büyük ölçüde geride bırakıldığını söyledi. Açılım sürecine ilişkin yaptıkları uyarıların sahada karşılık bulduğunu kaydeden Ertürk, CHP tabanından ve milliyetçi-muhafazakâr seçmenden partiye yönelimin artabileceğini dile getirdi. Seçim takvimi olmamasına karşın sahaya inilmesinin seçmen tarafından olumlu karşılandığını belirten Ertürk, “İnsanlar sizi derdini dinleyen biri olarak görüyor” dedi. Ertürk, yeni yönetimle birlikte seçmenin İYİ Parti’yi dikkatle izlediğini belirterek, “Eğer bu güvene mazhar olabilirsek bunun ciddi oy dönüşleri olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.