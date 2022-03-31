İYİ Parti'de 'A Takımı' değişikliği: Bundan sonra ne olacak?

31 Mart 2022 Perşembe, 11:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eylül 2020'de yapılan 2. Olağan Kurultayı'nın ardından, kamuoyunda "A Takımı" olarak da nitelendirilen Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişikliğe gitti. Akşener'in yaptığı değişikliklerle Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yeni divanda “siyasi işler başkanı” oldu, teşkilat başkanlığı tümüyle Akşener’e bağlandı. Değişiklikler, “6’lı masa revizyonu” olarak da yorumlandı.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Halk TV’de yayınlanan Sözüm Var programında, İYİ Parti'deki "A Takımı" değişikliğini yorumladı ve kulis bilgilerini aktardı. Terkoğlu, "İYİ Parti'nin siyasi yaşamı bir gün yazılırsa birinci aşama; MHP'den kopuş ve partinin var oluşuydu. Koray Aydın, burada önemli bir figürdü MHP'ye karşı... MHP için de önemli bir isimdi Koray Aydın. Şimdi ikinci aşama, İYİ Parti'nin merkez sağa oturuşu. O yüzden Koray Aydın'ın geri çekilmesi vitrine artık merkez sağ isimlerin oturması ve İYİ Parti'nin merkez sağ söylemi kullanması bütün bunlar beklenen şeylerdi" dedi.

Terkoğlu'nun bundan sonraki sürece ilişkin aktardıklarının bir bölümü şu şekilde:

Aradığımda çeşitli illerde, hatta genel merkezde toplantılar yapılıyordu. Hatta Koray Aydın'ın bile haberi yokmuş bundan. "Nasıl oldu diye?" sorduğunuzda; girmiş, Meral Akşener bunu deklare etmiş, herkeste o sırada öğrenmiş. Bu açıdan süpriz oldu. Bundan sonra reaksiyonlar beklenebilir buna.



İşte o video: