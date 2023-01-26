İYİ Parti’deki görevinden istifa eden Cihan Paçacı kimdir? Cihan Paçacı neden istifa etti?

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:44

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:44

Cihan Paçacı, İyi Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.



CİHAN PAÇACI KİMDİR?



Mustafa Cihan Paçacı, 25 Mart 1949'da Malatya'da doğdu. Babasının adı Asım, annesinin adı Zekiye'dir.

Ekonomist ve Bankacı; Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi.

Şekerbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli ticari ve sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

20. Dönem Elazığ, 21. Dönem Ankara Milletvekili.

İYİ Parti'ye katıldı. 16 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel sekreter olarak görevlendirildi.

CİHAN PAÇACI NEDEN İSFTİFA ETTİ?

Cihan Paçacı'nın HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya verdiği röportajdaki sözleri nedeniyle eleştirilmişti.



Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadelerini kullanmıştı.

Paçacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."



