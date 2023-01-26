YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener kimdir?

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:02

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:18

Görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi.

YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK başkanı oldu. YSK başkanvekilliğine ise Ekrem Özübek seçildi.

AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı’nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1989 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yaptı.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

2020'de YSK üyeliğine seçildi. 2011 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Ahmet Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in ağabeyidir.