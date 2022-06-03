İYİ Parti’den açıklama: 'LGS’yi kaldıracağız'

03 Haziran 2022 Cuma, 11:53

5 Haziran Pazar günü Lise Giriş Sınavı'na (LGS) girecek olan yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenciye başarılar dileyen İYİ Parti, LGS’ye yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

“LGS KALKACAK”

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, LGS'nin öğrencilerde yarattığı stres ve bu strese bağlı olarak maruz kaldıkları olumsuz psikolojinin farkında oldukları ifade edilerek, LGS’yi “Güçlü Okul” eğitim modeliyle kaldıracakları vurgulandı. Şu değerlendirme yapıldı;

“Ezber-Sınav merkezli eğitim sisteminin çocuklarımızın öğrenme becerilerini ve akademik başarılarını olumsuz etkilediği geçmiş sınav sonuçlarına yansımıştır.

2021 yılı LGS sonuçlarına göre, öğrencilerimiz 20 soruluk Türkçe testinde ortalama 9,41 net, 20 soruluk Matematik testinde ortalama 4,2 net ve 20 soruluk Fen Bilimleri testinden ortalama 8,04 net yapmışlardır.

Eğitim Politikaları Başkanlığımızın Liseye Geçiş Sınavı'na ilişkin basın açıklaması... pic.twitter.com/Fl3ChLnD1I — İYİ Parti (@iyiparti) June 3, 2022

Bu sonuçlar mevcut eğitim sisteminin verimliliği hakkında kaygılanmamıza sebep olmaktadır. Ezber-Sınav merkezli eğitim sisteminin olumsuzluğuna ve verimsizliğine rağmen, 20 yılda 8 bakan değiştirerek tutarlı bir eğitim politikası vizyonuna sahip olmadığını ispatlayan, AK Parti hükümetlerinin sınav kaynaklı sorunların çözümü için yaptığı tek ‘icraat’ aralıklarla sınavın adını değiştirmek olmuştur.”

“Çocuklarımıza kendi dilimizi öğretmediğimiz gibi, okuma-yazma becerisini de kazandıramıyoruz” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Her 100 çocuğumuzdan 22 tanesi öğrenme yoksuludur. 10 yaşına geldikleri halde basit bir metni okuyup anlayamamaktadırlar. Bu durum eğitim sistemimizin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.

Eğitim sistemimizin en kısa zaman içerisinde beceri geliştirme temelli eğitim modeline geçmesi gereklidir. Bunun için #AzKaldı.

Nitelikli fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak her çocuğumuzun sürekli ve kaliteli bir eğitim aldığı teknolojik donanımlara sahip güçlü okullarının kurulmasına #AzKaldı.

Çocuklarımızı dünyayla yarışabilir bir düzeye getirecek eğitim modelinin uygulanmasına #AzKaldı. Öğretmensiz çocuğumuzun olmadığı, atanamayan öğretmenin kalmadığı eğitim-öğretim döneminin başlamasına az kaldı.”