İYİ Partili Naci Cinisli'den Hulusi Akar'a 'Akkuyu Nükleer Santralı' sorusu
Milli Savunma Bakanı Akar, Akkuyu Nükleer Santralı Limanı’nın Rusya tarafından askeri amaçla kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna “İhtimal planları bulunmaktadır” dedi.
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, TBMM’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Akkuyu Nükleer Santralı için kurulmak istenen limanın Rusya tarafından askeri amaçla kullanılıp kullanılmayacağı sordu.
Cinisli, “Bahse konu limanın ülkemize karşı askeri ve istihbarat amacı ile kullanılmayacağından nasıl emin olunabilir. Olası bir durum karşısında ihtimalat planları hazırlanmış mıdır” sorularının da yanıtlanmasını istedi. Akar, Cinisli’nin soru önergesine tek cümlelik yanıt verdi. Akar, yanıtında “Türkiye’de bulunan tüm stratejik tesislerin savunma planlamaları, harekât planlama esasları doğrultusunda yapılmakta, olası başka bir durum karşısında ise gerekli ihtimalat planları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Ancak Akar’ın yanıtında Akkuyu Nükleer Santralı için kurulacak limanla ilgili herhangi bir değerlendirme yer almadı.
Akar, daha önce Akkuyu Nükleer Santralı için alınan güvenlik önlemleriyle ilgili başka bir soru önergesine de birebir aynı ifadelerin yer aldığı tek cümlelik yanıt vermişti.
Video Haberler
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- 8 soru 8 kötü haber
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- İşte AKP kulislerindeki seçim tarihi