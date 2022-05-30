İYİ Partili Naci Cinisli'den Hulusi Akar'a 'Akkuyu Nükleer Santralı' sorusu

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, TBMM’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Akkuyu Nükleer Santralı için kurulmak istenen limanın Rusya tarafından askeri amaçla kullanılıp kullanılmayacağı sordu.

Cinisli, “Bahse konu limanın ülkemize karşı askeri ve istihbarat amacı ile kullanılmayacağından nasıl emin olunabilir. Olası bir durum karşısında ihtimalat planları hazırlanmış mıdır” sorularının da yanıtlanmasını istedi. Akar, Cinisli’nin soru önergesine tek cümlelik yanıt verdi. Akar, yanıtında “Türkiye’de bulunan tüm stratejik tesislerin savunma planlamaları, harekât planlama esasları doğrultusunda yapılmakta, olası başka bir durum karşısında ise gerekli ihtimalat planları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Ancak Akar’ın yanıtında Akkuyu Nükleer Santralı için kurulacak limanla ilgili herhangi bir değerlendirme yer almadı.

Akar, daha önce Akkuyu Nükleer Santralı için alınan güvenlik önlemleriyle ilgili başka bir soru önergesine de birebir aynı ifadelerin yer aldığı tek cümlelik yanıt vermişti.

