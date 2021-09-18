İYİ Parti'den AKP'li Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

18 Eylül 2021 Cumartesi, 14:11

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, geçtiğimiz hafta sonu Erzurum'un yerel televizyonu ERK Haber'de yurttaşın sorunlarını dile getirmiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'i eleştirmişti. Programı izleyen AKP'li Başkan Sekmen, telefonla yayına bağlanarak İYİ Partili Kırkpınar'a hakaret etmişti.

Melih Kırkpınar'ın, "Sayın Sekmen, haddini bil önce, adam gibi konuş" şeklindeki uyarısından sonra Mehmet Sekmen, Kırkpınar’a küfretmişti.

Olayın ardından, İYİ Partili Kırkpınar'ın avukatı; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'in hakaret ile mukabelede bulunduğu ve siyasi kanaati nedeni ile hakaret ve suçun aleni olarak işlenmiş olması gerekçesiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, kamu davası açılmasını istedi.

"HAKARET İLE MUKABELE, SUÇUN ALENİ OLARAK İŞLENMİŞ OLMASI"

Kırkpınar'ın, avukatı tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, şu gerekçeler sıralandı:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, müvekkilime canlı yayın sırasında alenen hakaret etmiştir. Bireyin şeref ve itibarı Anayasa'nın 17. maddesinde ifade edilmiş olan maddi ve manevi varlığı kapsamındadır. Bireyin manevi varlığının korunması, devletin pozitif yükümlülüğü içerisinde yer almaktadır. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in canlı yayın kayıtlarında bu eylemi gerçekleştirdiği ve müvekkilimin, hukuka uygun eleştiri ve ifadelerine karsı makul bir cevap vermek yerine, hakaret ile mukabelede bulunduğu açıktır" denildi. Dilekçede, "Şüpheli hakkında soruşturma yapılarak, TCK'nın 125/3-b ve 125/4 yani siyasi kanaati nedeni ile hakaret ve suçun aleni olarak işlenmiş olmasından artırım yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.”

"HALKTAN KOPUK OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

İYİ Partili Kırkpınar, yaptığı yazılı açıklamada; "Biz bu davaya gönül verirken her şeyi göze alarak yola çıktık. Amacımız sıkıntıları tespit edip yurttaşın sesi olmaktır. Bunun aksi iddia edilemez. Bu elim olaydan sonra birçok destek telefonu aldık. Bunların içinde AK Parti ve MHP'ye gönül vermiş çok sayıda insanımız da var. Herkesin ortak kanaati, yapılan şeyin kabul edilemez olduğudur. Evet, siyasi tarihimizde eşine ender rastlanan bu durum herkesi derinden üzmüş ve rahatsız etmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Kamuoyunun AKP'li Başkan'ın özür dilemesini beklediğini söyleyen Kırkpınar, şu açıklamayı yaptı: