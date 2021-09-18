İYİ Parti'den AKP'li Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kendisine yönelik küfür ve hakaret içerikli sözlerini yargıya taşıdı. Kırkpınar, Sekmen hakkında; “siyasi kanaati nedeni ile hakaret ve suçun aleni olarak işlenmiş olması” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, geçtiğimiz hafta sonu Erzurum'un yerel televizyonu ERK Haber'de yurttaşın sorunlarını dile getirmiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'i eleştirmişti. Programı izleyen AKP'li Başkan Sekmen, telefonla yayına bağlanarak İYİ Partili Kırkpınar'a hakaret etmişti.
Melih Kırkpınar'ın, "Sayın Sekmen, haddini bil önce, adam gibi konuş" şeklindeki uyarısından sonra Mehmet Sekmen, Kırkpınar’a küfretmişti.
Olayın ardından, İYİ Partili Kırkpınar'ın avukatı; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'in hakaret ile mukabelede bulunduğu ve siyasi kanaati nedeni ile hakaret ve suçun aleni olarak işlenmiş olması gerekçesiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, kamu davası açılmasını istedi.
"HAKARET İLE MUKABELE, SUÇUN ALENİ OLARAK İŞLENMİŞ OLMASI"
Kırkpınar'ın, avukatı tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, şu gerekçeler sıralandı:
"Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, müvekkilime canlı yayın sırasında alenen hakaret etmiştir. Bireyin şeref ve itibarı Anayasa'nın 17. maddesinde ifade edilmiş olan maddi ve manevi varlığı kapsamındadır. Bireyin manevi varlığının korunması, devletin pozitif yükümlülüğü içerisinde yer almaktadır. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in canlı yayın kayıtlarında bu eylemi gerçekleştirdiği ve müvekkilimin, hukuka uygun eleştiri ve ifadelerine karsı makul bir cevap vermek yerine, hakaret ile mukabelede bulunduğu açıktır" denildi. Dilekçede, "Şüpheli hakkında soruşturma yapılarak, TCK'nın 125/3-b ve 125/4 yani siyasi kanaati nedeni ile hakaret ve suçun aleni olarak işlenmiş olmasından artırım yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.”
"HALKTAN KOPUK OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"
İYİ Partili Kırkpınar, yaptığı yazılı açıklamada; "Biz bu davaya gönül verirken her şeyi göze alarak yola çıktık. Amacımız sıkıntıları tespit edip yurttaşın sesi olmaktır. Bunun aksi iddia edilemez. Bu elim olaydan sonra birçok destek telefonu aldık. Bunların içinde AK Parti ve MHP'ye gönül vermiş çok sayıda insanımız da var. Herkesin ortak kanaati, yapılan şeyin kabul edilemez olduğudur. Evet, siyasi tarihimizde eşine ender rastlanan bu durum herkesi derinden üzmüş ve rahatsız etmiştir" değerlendirmesini yaptı.
Kamuoyunun AKP'li Başkan'ın özür dilemesini beklediğini söyleyen Kırkpınar, şu açıklamayı yaptı:
"Sayın Sekmen sosyal medyada sürekli ziyaret fotoğrafları paylaşarak olayı gövde gösterisine çevirme gayreti içindedir. Bu kadar zahmete girip kendini yoracağına, nezaketin en güzel örneği olan, 'özür dilemek' eylemini gerçekleştirmesini tüm kamuoyu bekliyordu. Ne yazık ki, halktan kopuk olduklarını bir kez daha göstermiş ve üst perde siyasetini tercih etmiştir. Bizim için en önemli karar mercii yurttaşın vicdanıdır. Kadim yurttaşlarımız vicdanı tüm dünyada kendini göstermiş ve bu talihsiz olayın müsebbibine gerekli cevabı vermiştir. Avukatım Yakup Çağrı Arısoy aracılığı gerekli hukuki süreci başlatıp ve suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonraki süreç adalet ve yargı mekanizmasının işidir."
Video Haberler
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
- Sabah saatlerinde İstanbul'da yaşandı! Korkutan olay
En Çok Okunan Haberler
- TRT ekranlarında kriz!
- Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini açıkladı
- İşletme uzayınca tekne boyu da uzadı
- Mafya lideri cinayetinde yeni gelişme
- Valilik açıkladı: İşte pazar günü kapanacak yollar
- Gülen hakkında yeni tecavüz kararı
- Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem
- Erdoğan'ın Rabia ikilemi
- 18 günlük eşini vuran Müslüm Aktaş'tan korkunç ifadeler
- Köpek otelinde dehşet adliyeye taşındı