İkinci tur için seçim sloganını paylaşan MHP, gelen yanıtları 'gizlemek' zorunda kaldı
Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, ikinci tur için yeni seçim sloganını belirledi. MHP 28 Mayıs'a "Omuz omuza" diyerek hazırlanacağını bildirdiği paylaşımına gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı. Pek çok kullanıcı, Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan terör örgütü Hizbullah'ın siyasi ayağı HÜDA PAR'ı hatırlattı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikinci tur seçimi öncesi yeni reklam sloganını paylaştı.
MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma “Omuz omuza” notu düşüldü.
YANITLARI GİZLEDİLER
Reklamda MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüsü kullanılırken, "Cumhur İttifakı Omuz Omuza" denildi.
Ancak sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altında tepki yağdırdı. AKP listelerinden Meclis'e giren, terör örgütü Hizbullah'ın siyasi ayağı HÜDA PAR'a tepki gösteren kullanıcılar, MHP hesabına yanıtları gizletti.
İşte gizlenen yanıtlardan bazıları...
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