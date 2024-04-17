İYİ Parti'den istifa eden Salim Ensarioğlu’ndan ‘Demirtaş’ paylaşımı: ‘Özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum’
İYİ Parti'den milletvekili seçilen ve daha sonra partisinden istifa eden Salim Ensarioğlu, "İç barışımız için Sayın Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.
İYİ Parti'den milletvekili seçilen, aralık ayında ise partisinden istifa eden Salim Ensarioğlu, Kobani Davası'nda yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşım yaptı.
Salim Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde demokrasi ikliminin güçlü inşası, sivil siyasetin güçlendirilmesi ve iç barışımız için Sayın Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum."
Bugün sayın Selahattin Demirtaş’ın karar duruşması var.— M. Salim ENSARİOĞLU (@SalimEnsarioglu) April 17, 2024
Ülkemizde demokrasi ikliminin güçlü inşası, sivil siyasetin güçlendirilmesi ve iç barışımız için Sayın Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum.
14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Salim Ensarioğlu, Şeyh Said hakkındaki sözleri nedeniyle partisi tarafından disipline sevk edildikten sonra istifa etmişti.
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