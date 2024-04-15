Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:24

Güncelleme: 15.04.2024 - 15:02

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçtiğimiz günlerde fiyat eleştisirinde bulunan Hakan Ural için sosyal medya hesabından "R" paylaşımı yapmıştı

İran'ın İsrail'e saldırısını yorumlayan Hakan Ural, sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

Ural kendisine gelen eleştiriler sonrası Kanal D'de açıklama yaptı.

Hakan Ural, Demirtaş'a "Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir gerizekalısın" dedi.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT

Demirtaş, Ural'ın hakaretine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Demirtaş, şunları yazdı:

"Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş.

Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim.

Askerlik konusuna gelince: ÖZ babası askerden kaçmak için SAHTE çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok."