Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası yorum yapan ve eleştiri konusu olan televizyon yorumcusu Hakan Ural, kendisini eleştiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a hakaret etti. Demirtaş, söz konusu hakarete sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçtiğimiz günlerde fiyat eleştisirinde bulunan Hakan Ural için sosyal medya hesabından "R" paylaşımı yapmıştı
İran'ın İsrail'e saldırısını yorumlayan Hakan Ural, sosyal medyada da çok konuşulmuştu.
Ural kendisine gelen eleştiriler sonrası Kanal D'de açıklama yaptı.
Hakan Ural, Demirtaş'a "Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir gerizekalısın" dedi.
DEMİRTAŞ'TAN YANIT
Demirtaş, Ural'ın hakaretine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Demirtaş, şunları yazdı:
"Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş.
Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim.
Askerlik konusuna gelince: ÖZ babası askerden kaçmak için SAHTE çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok."
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