İYİ Parti'den ortak aday sorusuna net yanıt

04 Mart 2022 Cuma, 17:22

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yapısal tıkanmanın adaletten ekonomiye, dış politikadan siyasete her alanda kendisini gösterdiğini, "yönetilemeyen bir Türkiye tablosu" yaşandığını söyledi.

Altı muhalefet partisinin 28 Şubat'ta "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnini imzaladığını hatırlatan Tatlıoğlu, "İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin, 6 siyasi parti tarafından ortak metin halinde bir irade beyanı olması siyasette yeni bir adım. Ülkemizi sosyal hayattan ekonomiye, adaletten diplomasiye her alanda yıpratan partili cumhurbaşkanlığı ucubesinden kurtulmak için ciddi bir adım daha atıldı" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve siyasi parti liderlerine teşekkür eden Tatlıoğlu, "İnşallah ortak aday ile bir seçim iş birliği, önümüzdeki seçimlerde bu otoriter yapıyı Türk siyasal ikliminden tasfiye ederek Türkiye'yi yeni, aydın ve güçlü bir iklime götürecek" ifadesini kullandı.

Tatlıoğlu, 20 yıllık AKP iktidarı döneminde kaynakların, inşaat ve ihaleler üzerinden harcandığını öne sürerek, "Türkiye ekonomisi artık enflasyon yaratmadan büyüyemeyen bir duruma geldi, evrildi ve 1970'li yıllara dönüştü" dedi.

"AKARYAKIT FİYATLARI ARTIK GÜNLÜK ARTIYOR"

Türkiye'nin, savaş halindeki Rusya'dan bile daha yüksek enflasyona sahip olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, Türkiye'nin, son açıklanan büyüme ve enflasyon rakamlarına göre bakıldığında yapısal tıkanmanın bütün alanlara yayıldığı ekonomik manzarayı yansıttığını savundu.

İsmail Tatlıoğlu, "Dünyada akaryakıt zammının bu kadar yoğun, 1 gün arayla belirlendiği ve uygulandığı çok nadiren görüldü. Aynen ekim, kasım ve aralık aylarındaki saatlik döviz artışı gibi artık Türkiye'de petrol fiyatları da günlük hatta saatlik artıyor" diye konuştu.

Gıda enflasyonuna maruz kalan Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya savaşının birinci dereceden etkilenen ülkeleri arasında yer aldığını ileri süren Tatlıoğlu, "Bugün bir bakan değişimi ile karşı karşıyayız ve bakanın, bakanların gitmesi Türkiye'yi kurtarmıyor. Artık Sayın Erdoğan'ın, Türkiye'den af dileyip gitmesi gerekiyor. Artık Türkiye'de siyasal iktidarın gitmesinin zamanı. Türkiye de inşallah önümüzdeki en kısa sürede iktidar değişimini demokratik usullerle gerçekleştirme kararında" değerlendirmesini yaptı.



İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu



"MİLLET İTTİFAKI'NIN ORTAK GÜNDEMİNDE BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK"

Tatlıoğlu, Millet İttifakı'nda ortak aday konusunda bir gelişme olup olmadığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: