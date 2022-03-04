Diego Rossi ve Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi

04 Mart 2022 Cuma, 16:40

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Peru ve Şili maçları için aday kadrosu açıklandı.

Dünya Kupası Elemeleri’nde 25 Mart’ta Peru ve 30 Mart’ta Şili ile karşılaşacak olan Uruguay’ın aday kadrosunda Fenerbahçe’nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi ve Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera da yer aldı.

Sarı-lacivertli futbolcu Diego Rossi, böylece kariyerinde ikinci kez milli davet aldı.



