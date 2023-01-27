İYİ Parti'den Rasmus Paludan hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 23:01

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 23:01

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz, Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kuran yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Uz, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“21 Ocak 2023 tarihinde ırkçı ve İslam karşıtı söylemleri ile bilinen Rasmus Paludan’ın Stockholm Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakma girişimine karşı İsveç İYİ Parti Temsilciliği olarak suç duyurusunda bulunduk.”