İYİ Parti'den Rasmus Paludan hakkında suç duyurusu
İYİ Parti İsveç Temsilciliği, Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kuran yakan aşırı sağcı ve ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz, Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kuran yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.
Uz, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“21 Ocak 2023 tarihinde ırkçı ve İslam karşıtı söylemleri ile bilinen Rasmus Paludan’ın Stockholm Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakma girişimine karşı İsveç İYİ Parti Temsilciliği olarak suç duyurusunda bulunduk.”
İYİ PARTİ İSVEÇ TEMSİLCİLİĞİ— Rıdvan UZ (@ridvanuz17) January 27, 2023
21 Ocak 2023 tarihinde ırkçı ve İslam karşıtı söylemleri ile bilinen Rasmus Paludan’ın Stockholm Türkiye Büyük Elçiliği yakınlarında kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’i yakma girişimine karşı İsveç İYİ Parti Temsilciliği olarak suç duyurusunda bulunduk pic.twitter.com/S1TgEzMIRb
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