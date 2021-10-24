İYİ Parti'den sosyal medyada 'Başbakan Akşener' kampanyası
İYİ Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Türkiye’nin başbakan adayı; Meral Akşener" notu ile bir video paylaşılarak seçim kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Çoğu gitti azı kaldı…Türkiye kurtuluyor! Başbakan Meral Akşener geliyor" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti seçim çalışmalarına başlayarak sosyal medya hesabından yeni bir kampanya başlattı.
Partinin sosyal medya hesaplarından "Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatacak, memleketimize iyi bir sayfa açacak güçlü Türkiye’nin başbakan adayı; Meral Akşener" notu ile paylaşılan videoda "İYİ bir sayfa açıyoruz” ifadeleri yer alırken, “Başbakan” için “İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki yönetici” tanımlaması yapıldı.
Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatacak, memleketimize iyi bir sayfa açacak güçlü Türkiye’nin başbakan adayı;— İYİ Parti (@iyiparti) October 23, 2021
Meral Akşener ?? pic.twitter.com/x2mxy2AYKZ
Sosyal medya kampanyasına destek veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Çoğu gitti azı kaldı…Türkiye kurtuluyor! Başbakan Meral Akşener geliyor” ifadelerini paylaştı.
Çoğu gitti azı kaldı…— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) October 23, 2021
Türkiye kurtuluyor!#BAŞBAKAN Meral Akşener geliyor!.. pic.twitter.com/OclJRwn5To
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise, “Siz gidiyorsunuz ve Başbakan Meral Akşener geliyor. Siz giderken yolu da gösteriyor” mesajına yer verdi.
Siz gidiyorsunuz ve #BAŞBAKAN ?@meral_aksener? geliyor. Siz giderken yolu da gösteriyor. ???? pic.twitter.com/q3Dd5r8mti— UĞUR POYRAZ (@UGUR__POYRAZ) October 23, 2021
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım” açıklamasıyla başbakanlık adaylığını ilan etmişti.
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