İYİ Parti'den sosyal medyada 'Başbakan Akşener' kampanyası

24 Ekim 2021 Pazar, 07:42

İYİ Parti seçim çalışmalarına başlayarak sosyal medya hesabından yeni bir kampanya başlattı.

Partinin sosyal medya hesaplarından "Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatacak, memleketimize iyi bir sayfa açacak güçlü Türkiye’nin başbakan adayı; Meral Akşener" notu ile paylaşılan videoda "İYİ bir sayfa açıyoruz” ifadeleri yer alırken, “Başbakan” için “İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki yönetici” tanımlaması yapıldı.

Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatacak, memleketimize iyi bir sayfa açacak güçlü Türkiye’nin başbakan adayı;



Meral Akşener ?? pic.twitter.com/x2mxy2AYKZ — İYİ Parti (@iyiparti) October 23, 2021

Sosyal medya kampanyasına destek veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Çoğu gitti azı kaldı…Türkiye kurtuluyor! Başbakan Meral Akşener geliyor” ifadelerini paylaştı.

Çoğu gitti azı kaldı…

Türkiye kurtuluyor!#BAŞBAKAN Meral Akşener geliyor!.. pic.twitter.com/OclJRwn5To — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) October 23, 2021

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise, “Siz gidiyorsunuz ve Başbakan Meral Akşener geliyor. Siz giderken yolu da gösteriyor” mesajına yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım” açıklamasıyla başbakanlık adaylığını ilan etmişti.