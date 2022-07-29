İYİ Partili Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın son görüntüsünü paylaştı: 'Paramparça'

AKP'nin Millet Bahçesi yapmak için yıkımına başladığı Atatürk Havalimanı'nın yıkım faaliyetlerine geçen aylarda ara verilmişti. İBB Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'nın son görüntüsünü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 15:35
İYİ Partili Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın son görüntüsünü paylaştı: 'Paramparça'
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AKP iktidarı Atatürk Havalimanı inadından vazgeçmedi. 4 yıl önce dünyanın en değerli 3'üncü havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp millet bahçesi yapma projesini uygulamaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Kuzey-güney pistine millet bahçesi yapılacak" demiş ve ardından millet bahçesi fotoğraflarını paylaşmıştı.

AKP'nin yıkımına başladığı Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürerken İBB Meclisi'nin İYİ Parti üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından havalimanına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

"PARAMPARÇA"

"Atatürk Havalimanı paramparça" diyen Ali Kıdık, "Söz bitti, milli servet katilliği tam gaz devam ediyor. Son sözü millet söyleyecek. Milli değerin kalbine hançer saplayanlar bir gün hesap verecek" sözleriyle havalimanınındaki enkaz görüntülerini paylaştı.


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