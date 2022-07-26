İstanbul Havalimanı’nın ilan edilen uçuş rekoru yıkılan Atatürk’ün gerisinde kaldı

26 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Yap-işlet-devret modeli ile hükümetin gözde müteahhitleri Cengiz, Kalyon ve Limak’a 32.3 milyar Avro bedelle yaptırılan İstanbul Havalimanı’nda şimdi de uçuş rekoru tartışması yaşanıyor. Hükümetin Kurban Bayramı’nda ulaşılan 1410 uçuşu rekor olarak açıklamasını, kapatılan “Atatürk Havalimanı’na yaklaşamadı” diye eleştiren muhalefet, rakamlar iyiyse kira gelirlerinin neden 2043’e ertelendiğini sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya çapında birinciliklere doymuyor” dediği, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ise 20 Temmuz’da havalimanının iki haftalık yolcu sayısını paylaşarak Avrupa’nın en iyi ve en yoğun havalimanı olduğunu söylediği İstanbul Havalimanı’nda ortalama günlük uçuş sayısı 1100. Rekor kırıldığı söylenen 8 Temmuz Cuma günü ise 1410 uçuş gerçekleştirildi.

İstanbul’un gözbebeği Atatürk Havalimanı’ndaki tahribat sürüyor.

Muhalefete göre bu rakamlar kapatılan Atatürk Havalimanı ortalamasının altında. Verilen rakamlara göre 19 Eylül 2016 yılında Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleşen uçuş sayısı 1780 olmuştu.

Bu rakamları gündeme getiren Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, günlük 5 bin 500 uçuş kapasitesi olacak denilerek açılan yeni havalimanında rekor kırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Serdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Madem öyle, İstanbul Havalimanı’nın 2018-19-20 ve 2021 kira gelirlerini neden 2043 yılına kadar ertelediniz? 2022 kirasını ise gizli bir kararname ile sildiniz! Madem İstanbul Havalimanı rekor üstüne rekor kırıyor, neden, devletin alacağı kira bedelini almıyorsunuz? Burası sizin babanızın çiftliği mi? Bu işin karşılıksız olmayacağını, Türk milleti anlamıyor mu? Sayın Erdoğan ve sekreter bakan, lütfen Türk milletine bilgi verin. Yargıda nasılsa konuşacaksınız!”

SABİHA UÇUŞLARI KISITLANDI

İstanbul Havalimanı’ndaki rakamların Atatürk Havalimanı’na ulaşamadığını söyleyen bir diğer isim ise CHP İzmir Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Başarır, “Sabiha Gökçen’deki uçuşlar sınırlandırıldı. Buna rağmen uçuş sayıları Atatürk rakamlarını geçemiyor” dedi.

60 milyar liralık milli servet olan Atatürk Havalimanı’nın İGA’ya garanti verilmek için yıkılmasını ihanet olarak değerlendiren Başarır, İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA’nın sözleşmedeki yükümlülüklerini de yerine getirmediğini belirterek “Buradan da 4.5 milyar Avroluk kâra geçildi” dedi. Başarır şöyle konuştu:

“Ortaya konulan tahminler, öngörüler, vizyon, misyon tümüyle yerle bir oldu. Hani o günlük 3 bin 500 hatta 5 bin 500 uçak trafiğiniz?”