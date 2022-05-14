İYİ Partili Ali Kıdık: 'İş makineleri sıra sıra dizildi, Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlanacak'
İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, "Rize Havalimanı'nı açtıkları günü Atatürk Havalimanı'nı da yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar" dedi.
Ocak ayındaki kar yağışı sırasında İstanbul Havalimanı sınıfta kalmış, pistleri kapanmıştı. İstanbul Havalimanı kapalıyken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı İstanbul'a gönderilmiş ama bakanlar İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili, “Heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023’ten sonra açacağız” demişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı bu açıklamaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti. Zaten oranın kuzey ve güney pistinin millet bahçesi olarak yapılması için işe başlanıyor" şeklinde yanıt vermişti.
“SİZ MİLLİ DEĞİL, MİLLİ DEĞERLERİN DÜŞMANISINIZ!”
Atatürk Havalimanı'ndaki son durumu İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık paylaştı.
Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlanacağını duyurduğu sosyal medya paylaşımında, bu duruma tepki göstererek şunları söyledi:
“Niyet belli, zihniyet belli. Dün Katar Emiri Ankara’ya geldi, bugün Rize Havalimanı açılışı var ve bugün aynı zamanda Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlandığı gün olacak. Siz milli değil milli değerlerin düşmanısınız. Artık yoruma gerek yok niyetinizi alenen belli ettiniz!”
"RİZE HAVALİMANI'NI AÇIP..."
Atatürk Havalimanı'ndan kendi çektiği videoyu da paylaşımına ekleyen Kıdık şunları söyledi:
“Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Bugün aynı zamanda Rize Havalimanı açılıyor. Yani, Rize Havalimanı'nı açtıkları günü Atatürk Havalimanı'nı da yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar.”
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