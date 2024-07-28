CHP'li Gülcan Kış'tan 'katliam yasası'na ilişkin açıklama: 'Halktan kaçırarak sessiz, sedasız geçirmek istiyorlar'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM'de bugün Genel Kurul'da görüşülecek sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifyile ilgili açıklama yaptı. Kış, “İçinde merhamet barındırmayan bu yasayı, halktan kaçırarak sessiz, sedasız geçirmek istiyorlar” dedi.

Meclis’te ziyaretçi yasağı olduğunu belirten Kış, “Hayvanları koruma Kanunu adı altındaki katliam yasasına karşı çıkacağız” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

“Bugün 28 Temmuz 2024, günlerden pazar. Meclis’te ziyaretçi yasağı var ve Meclis TV kapalı. Biz milletvekilleri olarak iki aydır ülke gündemine oturan hayvan hakları yasasını görüşmeye başlayacağız. İçinde vicdan, sevgi ve merhamet barındırmayan bu yasayı iktidar cephesi, halktan kaçırarak sessiz sedasız geçirmek istiyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak 160 sıra sayılı Hayvanlarını Koruma Kanunu adı altındaki katliam yasasına karşı çıkacağız. Yasayı geri çek, bu yasaya oyum hayır.”